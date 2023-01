“Ricoverata d’urgenza” Clara Chia Martí | la fidanzata di Piqué in ospedale | le sue condizioni

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 31 gennaio 2023)Marti, ladi Gerardè stataall’. In questo periodo la giovane è finita sotto i riflettori a causa della rottura tra l’attuale fidanzato, il calciatore Gerard, e la moglie, la cantante Shakira. Il brano di Shakira ha fatto il giro del web proprio per gli evidenti riferimenti all’ex, al suo tradimento e alla sua nuova compagna. Il brano è stato realizzato in collaborazione con Bizarrap, nome d’arte di Gonzalo Julián Conde, dj e produttore discografico argentino noto per le sue BZRP Music Sessions con altri artisti. Shakira ha scritto il testo sulla musica di Bizarrap. Music Sessions #53 contiene molte frasi dedicate a. Leggi anche: “Ci stiamo separando”. Il ...