Ricerca | grant Ue | scienziato Tiget San Raffaele Milano fa il bis

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 31 gennaio 2023), 31 gen. (Adnkronos Salute) - Modificare il micro habitat in cui le cellule tumorali crescono e si moltiplicano, attivando le difese naturali dell'organismo contro il cancro a cominciare da quello al pancreas. E' questa la missione di Renato Ostuni, responsabile dell'Unità diin Genomica del sistema immunitario innato all'Istituto SanTelethon per la terapia genica (Sr-) die professore associato di Istologia all'Università Vita-Salute San, tra i vincitori dei Consolidatorassegnati oggi dallo European Research Council (Erc). Di questi finanziamenti, dedicati agli scienziati nella fase intermedia di carriera, Ostuni se n'è aggiudicato uno del valore di 2 milioni di euro per 5 anni. Un singolare bis, considerando che ...