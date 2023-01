Retroscena Zaniolo | si al Bournemouth | secco no del club inglese! La ricostruzione

(Di martedì 31 gennaio 2023): pazzesco episodio accaduto al giocatore, ritornato sui suoi passi nelle scorse ore. LaPER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Incredibile ma vero: dopo i no ai trasferimenti in questa sessione invernale, Nicolòè destinato a rimanere alla Roma da separato in casa. Fatale l’ultimo no all’offerta del, che ha Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Dall'altra il carattere di: la società di Premier non ha gradito - eufemismo - l'atteggiamento del ragazzo negli ultimi giorni, compreso il rifiuto di incontrare il ds arrivato apposta a ...dell'ultimo giorno di mercato: nella notteaveva dato il suo ok al trasferimento al Bournemouth, ma il club inglese ha detto no dopo aver speso già oltre 60 milioni in questa ...

Il retroscena: Zaniolo, il Leeds ci ha provato. Ecco come Alfredo Pedullà

Sky - Retroscena Zaniolo: nella notte aveva dato l'ok al Bournemouth, ma il club inglese ha bloccato... Fcinternews.it

Il retroscena: Zaniolo aveva detto sì al Bournemouth con voli pronti. Ma gli inglesi hanno detto no Alfredo Pedullà

Il retroscena: la Roma aveva chiuso per Tadic al posto di Zaniolo Corriere dello Sport

LIVE MERCATO – Kyriakopoulos al Bologna e Piccoli va all’Empoli! Retroscena Zaniolo, Cambiaso… SOS Fanta

Non ci sarà dunque un futuro prossimo in Serie A per Hakim Ziyech, a lungo corteggiato dal Milan in primis e dalla Roma poi in caso di partenza di Nicolò Zaniolo. Ziyech si troverebbe già a Parigi in ...Nicolò Zaniolo è sicuramente stata la telenovela più interessante di questo calciomercato invernale. La Roma, una volta ...