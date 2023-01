Resto al Sud | a Telese verrà potenziato lo sportello Il sindaco Caporaso | Sarà polo per attività produttive e occupazione

Leggi su ildenaro

(Di martedì 31 gennaio 2023)Terme è uno dei 250 Comuni in Italia accreditati per fornire informazioni e assistenza sulla misuraal Sud, l’incentivo che sostiene la nascita e lo sviluppo di imprese elibero professionali da parte di under 56 nelle regioni del Mezzogiorno, gestita da Invitalia. Proprio per questo motivo, ieri, una delegazione composta dal, Giovannie dal Responsabile delloal Sud per il Comune, Daniele Marra, ha partecipato all’evento di presentazione del volume “Il Mezzogiorno bello e buono” realizzato da Invitalia in collaborazione con il Gambero Rosso per evidenziare la qualità di talune iniziative finanziate, soprattutto nel settore del food. Nel corso della presentazione sono intervenuti l’A.D. Invitalia, Bernardo ...