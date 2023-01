Regionali Lazio | quando e come si vota Tutto quello che c’è da sapere sulle elezioni

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 31 gennaio 2023) Roma – Circa 3 milioni di cittadini saranno presto chiamati alle urne, in quanto dovranno eleggere i Consiglierima, soprat, il Presidente della Giunta Regionale che guiderà ilper i prossimi 5 anni. Si andrà al voto con qualche settimana di anticipo rispetto alla naturale scadenza della legislatura, questo a causa delle dimissioni dell’attuale governatore Nicola Zingaretti, in quanto eletto alla Camera dei Deputati e la legge impone che le due cariche non siano cumulabili. Correranno alla Pisana Alessio D’Amato (centro-sinistra e Terzo Polo), Donatella Bianchi (M5S), Francesco Rocca (centro-destra), Rosa Rinaldi (Unione Popolare), Sonia Pecorilli (Partito Comunista Italiano) e Fabrizio Pignalberi (Quarto Polo-Insieme per il). Le giornate in cui sarà possibile esprimere il proprio voto ...