Reddito di cittadinanza | Calderone manca la promessa sulle politiche attive | decreto in ritardo La ministra | “Ci stiamo lavorando”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 31 gennaio 2023) Fallito il primo annuncio delladel Lavoro e delleSociali. Laaveva dichiarato lo scorso 21 dicembre “faremo unnel mese di gennaio” per mettere “i puntini‘i’ su quelle che sono le condizioni per gestire al meglio le”. Oggi termina gennaio e delnon c’è nessuna traccia. Il Fattoquotidiano.it gliene ha chiesto conto. “Ci” risponde la, andando via dalla presentazione del ‘Rapporto Sussidiarietà 2023’. Lalascia nel limbo anche i 404mila nuclei familiari di ‘occupabili’ (dati esposti recentemente dalla stessa) a cui il governo ...