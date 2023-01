Real Betis vs Barcellona – ultime notizie e possibili formazioni

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 31 gennaio 2023) Ilcercherà di aumentare il suo vantaggio in vetta alla Liga a otto punti quando si recherà all’Estadio Benito Villamain per affrontare ilmercoledì 1 febbraio. L’ultima volta le due squadre si sono aggiudicate una vittoria per 1-0 in trasferta, con il Barca che ha battuto il Girona e ilche