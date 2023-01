Razzi sull’Iran | cosa c’entrano Israele e l’Ucraina

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 31 gennaio 2023) Solo la Russia e la Cina hanno missili di manovra che viaggiano ad almeno cinque volte la velocità del suono, e questo è un dato di fatto che non può essere messo in discussione. Gli stessi Stati Uniti non sono in possesso di armi di questo tipo, e il Pentagono, al fine di chiudere immediatamente questo divario, ha recentemente dato una forte accelerata nella ricerca stanziando fonti importanti con importi che, almeno per il momento, sono tenuti accuratamente riservati. Questa premessa serve per capire che, se guardato a sé stante, il bombardamento della scorsa notte in Iran potrebbe sembrare solo uno dei capitoli della guerra a bassa intensità che Teheran e Gerusalemme stanno conducendo da ormai troppo tempo, con da una parte il regime degli Ayatollah alla continua ricerca dell’arma atomica e del vettore per poterla usare e, dall’altra, lo Stato Ebraico che da sempre è nel mirino ...