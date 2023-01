(Di martedì 31 gennaio 2023) Un bimbo di 10è stato azzannato da un caneoggi, nel canile comunale di. E' successo attorno alle 15. Ilera con la madre quando, per cause ancora da chiarire, è statodal molosso che lo ha morso in diverse parti del corpo prima che gli operatori intervenissero per allontanarlo. La vittima è stata subito soccorsa dal personale 118 e trasportata in ospedale in eliambulanza, in codice di media gravità. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale.

Un bimbo di 10 anni è stato azzannato da un cane pitbull oggi, nel canile comunale di. E' successo attorno alle 15. Ilera con la madre quando, per cause ancora da chiarire, è stato aggredito dal molosso che lo ha morso in diverse parti del corpo prima che gli operatori ...Questo pomeriggio, alle 14.45 circa, nel canile comunale diunè stato assalito da un cane riuscito, per cause ancora in fase d'accertamento, ad uscire dal box.

Ravenna, bambino di 10 anni aggredito da un pitbull: ricoverato Sky Tg24

Ravenna, pitbull fugge dalla gabbia e aggredisce un bambino Corriere Romagna

Ravenna, bimbo morso da pitbull al canile municipale il Resto del Carlino

Bambino attaccato da un pitbull in Via Romea a Ravenna Notizie Ravenna, Cervia, Lugo e Faenza

Ravenna, pitbull azzanna un bimbo di 10 anni al canile municipale La Repubblica

Un bambino di 10 anni è stato morso da un pitbull all'interno del canile comunale di Ravenna. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto, il piccolo era con la madre al momento dell'aggressione ...Questo pomeriggio, alle 14.45 circa, nel canile comunale di Ravenna un bambino è stato assalito da un cane riuscito, per cause ancora in fase d’accertamento, ad uscire dal box. Sul posto sono giunti i ...