Rasmus Højlund | l’attaccante rivelazione che sta stregando tutti

(Di martedì 31 gennaio 2023) La Serie A ha trovato un nuovo gioiello e a goderselo è l’Atalanta, che negli ultimi anni ha avuto un buon feeling con i giovani. Stiamo parlando di, attaccante danese classe 2003 e attualmente nella nazionale U-21 della Danimarca.: caratteristiche tecnicheè un centravanti dotato di un fisico imponente grazie ai suoi 191 centimetri. Nonostante la stazza importante,è dotato di velocità e di un’ottima tecnica di base che gli permettono di svariare su tutto il fronte offensivo. Il giocatore ha il mancino come suo piede preferito. Queste caratteristiche ricordano molto quelle di un altro giocatore scandinavo: Erling Braut Haaland. Inoltre, molti tifosi hanno scherzosamente associato i due bomber sottolineando la ...

... ' Avevo detto a Højlund che contro la Samp avrei segnato di testa, quindi è stato bello, penso di non aver mai segnato di testa, ma del resto quando non segnadevo farlo io!'. ALTRI ...Principi di Danimarca. Uomini nati per il gol, danesi da esportazione con destinazione Serie A.Winther- che sta facendo faville con l'Atalanta - è solo l'ultimo della lista. Prima da lui, fin dal dopoguerra, i bomber danesi sono stati una presenza costante nel nostro calcio ...