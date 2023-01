Rampelli silenzia tutti sul “caso Donzelli” | smentita la teoria della vendetta

Leggi su iltempo

(Di martedì 31 gennaio 2023) Le parole di Giovannialla Camera hanno movimentato la giornata politica. «contro? Capisco la curiosità morbosa, ma davvero non c'è nulla. Ho solo interpretato alla lettera il regolamento…» ha chiuso così ilin un'intervista all'Adnkronos il vicepresidenteCamera Fabio, finito al centro di alcune critiche per la gestione dell'Aula.ha spento ogni polemica rispondendo a chi gli chiedeva perché non abbia censurato le parole del deputato di Più Europa Riccardo Magi, il quale oggi ha accusato, esponente di Fratelli d'Italia proprio come, di «analfabetismo istituzionale» per via delle affermazioni fatte dal parlamentare toscano durante il suo intervento sul ...