Radja Nainggolan è biancazzurro!

Leggi su seriea24

(Di martedì 31 gennaio 2023) S.P.A.L. comunica di aver tesserato il centrocampistacon un contratto fino al 30 giugno 2023 con rinnovo automatico per la stagione sportiva 2023/2024 all’avverarsi di determinate condizioni. Classe 1988, di nazionalità belga,ha mosso i primi passi calcistici nel settore giovanile del K. Beerschot A.C., per poi entrare a far parte del vivaio del Piacenza Calcio nel 2005, esordendo tra i professionisti nel Campionato di Serie B 2005/2006 all’età di diciotto anni. Dopo 71 presenze e 4 reti in Serie B con la maglia biancorossa, nel gennaio 2010 passa al Cagliari debuttando subito in massima serie nella sfida tra i rossoblù e l’Inter a San Siro. Tra le fila della formazione sarda colleziona 137 presenze e 7 reti tra Serie A e Coppa Italia, prima di trasferirsi all’A.S. Roma nel gennaio 2014. Con la maglia ...