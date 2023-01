Questo non è un negozio ucraino che rimuove le svastiche tatuate

Leggi su facta.news

(Di martedì 31 gennaio 2023) Il 13 gennaio 2023 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra l’esterno di undi tatuaggi. Sulla vetrina è appeso un cartello in cui insi legge (per la traduzione abbiamo utilizzato un tool specifico) che l’attività offrirebbe, come promozione, la possibilità di cancellare lea coloro che si recheranno in Europa. L’immagine è accompagnata da un commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook, in cui si afferma che lo scatto mostrerebbe unin Ucraina. Si tratta di un’immagine modificata, che veicola una notizia falsa. Nell’immagine originale non compare nessuna scritta simile a quella riportata nel post oggetto di analisi. Inoltre, nella foto non modificata è visibile, sopra la vetrina, anche un indirizzo. Particolare non ...