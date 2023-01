Questi non sono «corvi» che volano sopra Kiev

(Di martedì 31 gennaio 2023) Il 24 gennaio 2023 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra un grande stormo di uccelli neri volareuna strada di città. Il filmato è accompagnato da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Questa roba deie molto significativa..». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il video è reale, ma non è stato registrato in Ucraina nel 2023. Il filmato è stato originariamente pubblicato il 20 gennaio 2017 su Instagram e mostra una scena verificatasi in un’autostrada in Texas, negli Stati Uniti d’America. Aiuta Facta.news a combattere la disinformazione, segnala i contenuti sospetti via WhatsApp al numero 3421829843 oppure clicca qui. Insieme renderemo Internet un posto più sicuro! L'articolo proviene da Facta.

12 frammenti del marchio saranno sparsi in vari punti della Ishimura e, più precisamente, ne ...l'eccezione del capitolo 5 e 10 (in cui ce ne saranno ben due) e del capitolo 9 e 12 (in cui...ultimi possono perciò diventare un utile modello per studiare malattie complesse, come ... 'L'idea si fonda su dati raccolti in decenni di studi, che fino ad oraavevano ancora trovato un ...

Corruzione, l'Italia migliora ancora (41mo posto su 180 Paesi) nella ... ANAC

Blog | ChatGPT: l'illusione della fine del lavoro e le insidie dei ... Econopoly

Giunta provinciale contraria alla remissione del debito fiscale | Tutte ... news.provincia.bz.it

Indagini preliminari, le istruzioni operative della Procura di Napoli Altalex

Smartwatch e tatuaggi, un dilemma che si può risolvere WIRED Italia

"È perché sono senza protezioni È perché la magistratura riesce a condannare solo loro e gli scarica addosso la frustrazione accumulata È perché Cospito e Anna Beniamino fanno talmente paura da dove ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...