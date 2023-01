Quello di Memphis è stato un pestaggio di stato

Nella notte tra il 27 e il 28 gennaio è stato diffuso il video che mostra il pestaggio di Tyre Nichols, un nero di 29 anni, da parte cinque agenti della polizia di, in Tennessee. I fatti risalgono al 7 gennaio. Il 10 gennaio Nichols, che era stato fermato per guida pericolosa, è morto in ospedale per l'emorragia causata dai colpi ricevuti. I poliziotti, ......nome e il sangue di Tyre Nichols sono iscritti dal 7 gennaio nelle pagine della storia die ... pestato da cinque agenti di polizia anch'essi afroamericani, si affianca adi Larry Payne, ...

Cerelyn Davis, la donna afroamericana che dirige la polizia di Memphis, ha definito il pestaggio “odioso ... “Il video mostra che gli operatori del pronto soccorso non hanno praticato quello che noi ...Cresce l'indignazione per il giovane padre afroamericano, morto dopo tre giorni per gli «abusi fisici». Dal 1980, oltre 17mila le morti causate erroneamente dai poliziotti ...