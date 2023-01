Quell’angosciante senso di instabilità

Leggi su distantimaunite

(Di martedì 31 gennaio 2023) Provare a spiegare cosa sia questo angosciantedinon è semplice. Eppure sono sicura che non sia l’unica per la mia generazione a convivere con un peso simile. Mia madre racconta che quando aveva la mia età aveva già un matrimonio “felice”, un figlio, un’attività avviata brillantemente, una casa (senza mutuo perché all’epoca ebbe l’opportunità di metterla su, mattone dopo mattone) e una prospettiva di vita rigogliosa. Ma oggi quanti di noi, nati tra gli anni 80 e 2000, possono contare di avere almeno una delle cose sopracitate? Soprattutto in quanti come me, guardandosi intorno, avvertono queldiche li tormenta?Complici l’impossibilità di riuscire a inquadrare il proprio ruolo nella società col giusto percorso di studi e quel maledetto compromesso tra lavoro dei sogni e impiego ...