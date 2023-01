«Quella sulla Juventus non è stata una sentenza monstre | è ben motivata»

(Di martedì 31 gennaio 2023) A parlare è l’avvocato Sica, esperto di diritto sportivo, intervistato dal Corriere dello Sportsolidità della sanzione inflitta alla Juve e delle motivazioni ad essa collegate. Sica, che è stato anche componente della Corte d’Appello, dichiara addirittura che la Corte ha inflitta una sanzione che poteva anche essere più dura: «Alla luce di tutto questo, non èaffatto una sanzione». L’avvocato ribadisce il perché di un nuovo processo per un’accusa su cui la Juve (e non solo) era giàassolta: «La Corte precisa che la revocazione nel giudizio sportivo è sempre possibile di fronte a fatti ed elementi nuovi. È come se avesse adottato un nuovo giudizio, e penso che il tema procedurale si stato brillantemente superato». E ancora: «La mancanza di un indice oggettivo per definire una plusvalenza ...

Impegnato nel dibattito giuridico sull'ergastolo erispondenza del sistema carcerario alla ... Altrimenti, siamo fuori dagrammatica dell'umanità che è il principio base della Costituzione".Una legislazione,americana, che punta a favorire il rimpatrio delle catene del valore per ... Acconsentirà solamente in base ad un calcolo spiccioloconvenienza per i tedeschi. E più i ...

L'addio a Chimenti, quella prima «bicicletta» sulla testa di Catellani: era l'estate del 1977 Giornale di Sicilia

Inizia l’Opa su Prima Industrie, 20 anni dopo quella di Gnutti Il Sole 24 ORE

Sanremo 2023: tutte le canzoni della serata delle cover Vanity Fair Italia

Giappone: a gennaio in crescita la fiducia dei consumatori Borsa Italiana

Napoli-Roma, Spalletti: "Vinto con l'aiuto di tutti. A Mourinho ho regalato un Pulcinella" Sky Sport

Può un rifacimento essere migliore dell’originale Basterebbe il Johnny Cash delle American Recordings, quello delle cover acustiche dei Depeche Mode, dei Nine Inch Nails o di Sting, a rispondere che ...Dopo Sullivan, arriva Burns e si attende Blinken. Un numero così alto di morti nella Striscia non si vedeva da mesi. Il raid di Jenin giustificato come ...