“Quando tua moglie incinta vuole dormire a pancia in giù” | il trucco di un marito virale su TikTok

Leggi su gravidanzaonline

(Di martedì 31 gennaio 2023) Trovare la giusta posizione persi èè praticamente impossibile. Soprattutto durante gli ultimi mesi, un alleato lo si può trovare nel cuscino per la gravidanza. Ma un video di unsuè diventatoper il modo ingegnoso in cui sta aiutando laa riposare meglio la notte. Tony Lopez (@luxuryrenovation sulla piattaforma), ha pubblicato un filmato con unsalva vita che ha ottenuto oltre 35 milioni di visualizzazioni. “tuain giù – spiegato”, è il titolo della clip in cui ha mostrato a tutti una strategia efficiente per essere più comode ...