Qatargate | commissione giuridica Ue revoca immunità a Tarabella e Cozzolino

Questa mattina lagiuridica del Parlamento Europeo ha votato all'unanimità per la revoca dell'immunità ... coinvolti nell'inchiesta belga del cosiddettosulle presunte tangenti per ...Lagiuridica si è espressa in tempo record sulla revoca dell'immunità per i due eurodeputati, ora il voto dell'aula a maggioranza ...

A Milano i giudici devono decidere sulla richiesta di consegna di Monica Bellini, la commercialista della famiglia Panzeri, alla magistratura belga ...La Commissione giuridica si è espressa in tempo record sulla revoca dell'immunità per i due eurodeputati, ora il voto dell'aula a maggioranza semplice ...