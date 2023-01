Putin | l' ex speechwriter alla Cnn | «Possibile un golpe militare nei prossimi mesi | la guerra è persa»

Ora, però, nuovi dubbi arrivano direttamente dalle parole dell'exdi, Abbas Gallyamov. Durante un'intervista alla Cnn , infatti, l'analista politico ha ventilato uno scenario ...Sono le parole di Abbas Gallyamov, l'exdel presidente russo Vladimir, che nel corso di ...

Russia, l'ex speechwriter di Putin: "Possibile golpe nei prossimi mesi" Adnkronos

Putin, l'ex speechwriter: golpe possibile. "La guerra ormai è persa" QUOTIDIANO NAZIONALE

Russia, l'ex speechwriter di Putin: 'Possibile golpe nei prossimi mesi' Tiscali Notizie

Ex speechwriter di Putin,un golpe sta diventando possibile - Ultima Ora Agenzia ANSA

L'ex speechwriter di Putin: "In Russia è reale la possibilità di un colpo di Stato" la Repubblica

Fierce fighting continues in eastern Ukraine, as Moscow and Kyiv battle for control of the city of Bakhmut and other strategic towns in the Donetsk region. Follow for live news updates.L'ex speechwriter di Vladimir Putin Abbas Gallyamov dice in un'intervista alla Cnn che un colpo di stato militare sta diventando una possibilità in Russia. "L'economia russa si… Leggi ...