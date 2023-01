(Di martedì 31 gennaio 2023), attentati, malattie, lotte di potere. A partire dallo scoppio della guerra in Ucraina, i mass media occidentali hanno discusso a lungo della figura di Vladimir, delle sue condizioni e delle scelte che stavano alla base dell’inizio di una “operazione speciale” su larga scala. Tra le prime ipotesi ventilate, ci fu – come ben ricorderete – il Parkinson, poi un tumore al sangue, il cancro al pancreas ed infine pure la sindrome di Cushing. Poche settimane fa, era lo stesso presidente ucraino a confessare di non sapere sefosse ancora vivo, causando però l’immediata risposta del Cremlino: “Zelensky preferirebbe che non esistesse né la Russia, né”. Sia l’una, che l’altra”, affermò il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov. Ora, però, nuovi dubbi arrivano direttamente dalle parole ...

... Boris Johnson: "minacciò di uccidermi con un missile ... https://www.repubblica.it › esteri › 2023/01/30 › news › b... 22 ore fa - Ladell' ex premier ...... Emmanuel Macron, l'uomo che si è proposto per il dialogo con, dice: 'Non è escluso che tra ... Ursula von der Leyen, la(per errore) che lascia sgomenti: sono più di 100 mila i soldati ...

Johnson, la rivelazione su Putin: “Minacciò di colpirmi con un missile” Il Fatto Quotidiano

Rivelazione shock di Bojo, Putin voleva bombardare il Regno Unito AGI - Agenzia Italia

La rivelazione-choc di Johnson: "Putin minacciò di attaccare il ... ilGiornale.it

Putin, la rivelazione choc dell’ex braccio destro: “È pronto un golpe” Nicola Porro

Colpo di Stato «possibile»: la nuova rivelazione su Putin ilmessaggero.it

Colpo di Stato «possibile»: la nuova rivelazione su Putin. L'ex speechwriter di Vladimir Putin Abbas Gallyamov dice in un'intervista alla Cnn che un colpo di stato ...La rivelazione dell'ex premier britannico in un documentario della Bbc in cui viene ricordata una telefonata prima dell'invasione dell'Ucraina ...