LIVE8.19 - In attesa del raggiungimento di un accordo definitivo tra Chelsea e, Hakim Ziyech è arrivato a Parigi nella tarda serata di ieri.8.00 - Il presidente delNasser Al -si ......ilè pronto a salire a quota 15 milioni . Per colmare la distanza tra domanda e offerta il calciatore potrebbe rinunciare a una piccola parte della montagna di soldi promessagli da Al -: ...

PSG: Al-Khelaifi in Italia, pronta l'ultima offerta all'Inter per Skriniar Calciomercato.com

Equipe: “Skriniar, Psg offre 15+5 Al Khelaifi è in Italia: questo significa che…” fcinter1908

PSG, il patron Al-Khelaifi è pronto a scendere in campo per portare subito Skriniar a Parigi TUTTO mercato WEB

PSG-Skriniar, trasferimento già a gennaio Scende in campo Al ... L'Interista

Psg, Al Khelaifi a Londra con Salah: primo sondaggio per il mercato estivo La Gazzetta dello Sport

Mercato Inter, Skriniar può rimanere fino a giugno. Mercato Inter, il PSG non si spinge oltre i 10 milioni per Skriniar. Il PSG non rilancia nell'offerta e la trattativa è in fase di stallo. Allo stat ...Il tempo stringe e Skriniar, al momento, è ancora un giocatore dell'Inter. Certamente non più capitano, ma comunque convocato per il match di stasera in Coppa Italia contro l'Atalanta, la squadra dove ...