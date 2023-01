PS5 | Una riproduzione gigante compare a ROMA

Leggi su gamerbrain

(Di martedì 31 gennaio 2023) PlayStation® dà il via al nuovo anno con una maggiore offerta di console PlayStation®5 (PS5™) e una campagna di comunicazione che celebra mondi di gioco straordinari, invitando altri giocatori a unirsi al divertimento. On air dal 30 gennaio su tutti i canali PlayStation, lo spot “Live from PS5”, strizza l’occhio ad alcuni dei migliori giochi per PS5, che permettono alla community di sentirsi protagonista di mondi incredibili pieni di avventura, azione avvincente e momenti indimenticabili Con l’obiettivo di celebrare la community italiana, regalandogli un’attivazione memorabile, a partire da martedì 31 gennaio, Sony Interactive Entertainment Italia si unisce al coro delle “Ultime notizie” con l’installazione di unadella console PS5, alta 5 metri, in Largo dei Lombardi, nel cuore pulsante della Capitale. Infine, per coinvolgere attivamente la propria ...