PS5 | Sony annuncia maggiore disponibilità per il nuovo anno!

Leggi su tuttotek

(Di martedì 31 gennaio 2023) Tramite unspothato che ci sarà, in questo 2023, unadi PS5. Scopriamo tutti i dettagli in questa news A partire dal lancio di PlayStation 5, poco più di due anni fa, sono stati introdotti incredibili giochi come God of War Ragnarök, Ratchet & Clank: Rift Apart, Horizon Forbidden West e Returnal, che mostrano la creatività senza limiti della community e degli sviluppatori che hanno potuto realizzare straordinarie esperienze su questa piattaforma. A partire da questo 2023, dopo svariati problemi di scorte,garantisce unadi PS5 e lo fa tramite un emozionante spot. PS5:per il 2023! “Live from PS5? mette in evidenza ...