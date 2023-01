(Di martedì 31 gennaio 2023) Gli arrestati agevolavano lo sbarco in Sicilia dei migranti irregolari, favorendo la logistica e le coperture per ottenere documenti per l'area Shengen

La polizia ha sgominato una banda dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso il nostro il Paese. Sono stati tre gli arresti nell'ambito dell'operazione Wet shoes diretta dalla ..."Non vogliamo escalation - ha concluso - ma siamoad ogni nuovo scenario". In discussione ... Il doppio attacco di Gerusalemme è stato giustificato da Hamas econ i fatti di Jenin in ...

Pronti al jihad in Europa: così i terroristi arrivano sui barconi ilGiornale.it

A Jenin, dove cresce la nuova generazione Jihad della Palestina la Repubblica

Spari a Gerusalemme, 7 morti e almeno 10 feriti: ucciso il killer palestinese. Hamas e Jihad: “Atto eroico, v… La Stampa

Cisgiordania, sono 9 i palestinesi uccisi in un campo profughi in un raid avvenuto oggi RaiNews

Perugia, operazione antiterrorismo: espulso straniero che inneggiava alla jihad su Facebook Corriere dell'Umbria

Gli arrestati agevolavano lo sbarco in Sicilia dei migranti irregolari, favorendo la logistica e le coperture per ottenere documenti per l'area Shengen ...Anche il portavoce della Jihad islamica Tariq Salmi ha sostenuto che «la resistenza è ovunque, pronta per il prossimo confronto». «Un massacro compiuto dal governo di occupazione israeliano nel ...