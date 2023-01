Programmi TV di stasera | martedì 31 gennaio 2023 A Boomerissima Arisa | Frassica e Matano tra gli ospiti

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 31 gennaio 2023)(Foto US Rai) Rai1, ore 21.25: Fernanda Prima Tv Film Tv. Fernanda Wittgens, prima direttrice della Pinacoteca di Brera e tra le prime donne in Europa a ricoprire un ruolo così prestigioso: le dà voce e volto Matilde Gioli nel film tv di Maurizio Zaccaro, una coproduzione Rai Fiction – Red Film, prodotta da Mario Rossini. Nel cast anche Eduardo Valdarnini, Maurizio Marchetti, Valeria Cavalli, Francesca Beggio e Lavinia Guglielman. A Fernanda e al suo coraggio si deve la sopravvivenza dei capolavori ospitati nella galleria milanese, del Cenacolo Vinciano e, soprattutto, la salvezza di molti ebrei e perseguitati dal regime nazifascista. Rai2, ore 21.20:Intrattenimento. Quarto appuntamento con lo show condotto da Alessia Marcuzzi, che vede in sfida la generazione dei boomers con quella dei millennials. Due epoche diverse ...