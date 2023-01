Progetto Polis | Isee in Posta | carta d’identità | passaporto Cosa si potrà fare nei piccoli Comuni

Leggi su leggioggi

(Di martedì 31 gennaio 2023) Già a partire da quest’anno arriverà una vera e propria rivoluzione nell’ambito dell’amministrazione pubblica, che semplificherà la vita a migliaia di cittadini e che si rivolge soprattutto a coloro che vivono in, ovvero a quei cittadini che sono spesso costretti a srsi per richiedere un certificato. Qui si inserisce quindi ildi Poste Italiane.Ilpunta infatti a creare uno Sportello Unico all’interno degli Ufficili deicon meno di 15mila abitanti, grazie al quale i cittadini potranno richiedere alcuni servizi come per esempio il rinnovo del, l’esonero dal canone Rai e l’attestazione.Vediamo quindi nel dettaglio quali ...