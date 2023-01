Progetto Altagamma Adotta una Scuola | Feudi di San Gregorio adotta l' enologico De Sanctis

Il"Adotta una Scuola",nato nel 2021 in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione,giunge alla seconda edizioneproseguendo nell'intento di creare un rapporto virtuoso tra scuole ...Al via la seconda edizione deldicon il ministero dell'Istruzione: 23 aziende della moda e del lusso propongono corsi e stage in collaborazione con istituti tecnici - professionali di 10 regioni. Il settore in ...

Davines adotta Accademia Santini: il progetto ALTAGAMMA arriva a ... gonews

Altagamma: al via seconda edizione del progetto "Adotta una ... Borsa Italiana

«Adotta una scuola 2»: sono 23 le imprese coinvolte nella seconda edizione Il Sole 24 ORE

Feudi di San Gregorio partecipa al progetto "Adotta una Scuola" di ... Orticalab

Decoratori Bassanesi: leader nel mercato ceramico d'alta gamma Forbes Italia

Al via la seconda edizione del progetto di Altagamma con il ministero dell’Istruzione: 23 aziende della moda e del lusso propongono corsi e stage in collaborazione con istituti tecnici-professionali ...E’ giunto alla seconda edizione il Progetto Adotta una scuola; lanciato nel 2021 da Altagamma in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del ...