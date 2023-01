Professore negazionista e filo - nazista interrompe lo spettacolo sull' Olocausto

(Di martedì 31 gennaio 2023) Ci mancava il solitodell', no - vax e islamofobo , che da quaste parti sono categorie che vanno a braccetto, insieme con il sì a Putin. Frasi negazionistea Shoah, a questo ...

Ci mancava il solitodell'Olocausto, no - vax e islamofobo , che da quaste parti sono categorie che vanno a ... quando un lorosi è alzato in piedi e ha urlato agli attori in ...A distanza di alcuni giorni dallo sfogo del, il teatro ha ricostruito l'accaduto, raccontando anche cosa è avvenuto dopo. "Professiamo il rispetto dell'altro, dell'arte, ...

Il delirio del prof negazionista all'evento sulla Shoah, la scenata nella sua scuola: «Dite quel che vi fa comodo: gonfiate ... Open

Spettacolo sulla Shoah a teatro per gli studenti, prof negazionista urla dalla platea: "Questa è la vostra ve… La Repubblica

Prof negazionista interrompe lo spettacolo, il teatro: «Gli studenti erano imbarazzati» - Il video Open

Milano, prof negazionista interrompe uno spettacolo sulla Shoah: "Non è storia ma ideologia" TGCOM

Chi è il prof negazionista della Shoah e No Vax che ha interrotto lo spettacolo sullo sterminio degli ebrei La Stampa

La scorsa settimana ha incredibilmente interrotto uno spettacolo teatrale sulla Shoah, negando il numero di vittime. Ma sul suo profilo Facebook si legge di tutto.Pietro Marinelli: l’episodio in cui ha manifestato l’essere negazionista Lo scorso 26 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria, il prof. Pietro Marinelli ha accompagnato alcune classi ...