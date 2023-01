... compresi quelli in cattive condizioni di salute, sono stati riportati a casa in seguito a controlli di sorveglianza: lo ha dichiarato ilgeneraleIgor Krasnov, come riporta ......59: rimandati a casa 9mila mobilitati per errore 13:24 Lavrov: "Ho ricevuto il messaggio di Blinken a 'fermarci'" 13:15 Polonia: "Per ora non è sul tavolo l'ipotesi dell'invio degli ...

Procuratore russo, a casa 9mila mobilitati erroneamente Agenzia ANSA

Procuratore russo, a casa 9mila mobilitati erroneamente - Attualità | l'Adige.it l'Adige

Procuratore russo, a casa 9mila mobilitati erroneamente Giornale di Brescia

Mosca annuncia: Xi Jinping in Russia in primavera. Pechino non conferma - Procuratore russo: rimandati a casa 9mila mobilitati per errore - Procuratore russo: rimandati a casa 9mila mobilitati per errore RaiNews

Procuratore russo, a casa 9mila mobilitati erroneamente Agenzia ANSA

Cittadini mobilitati erroneamente, compresi quelli in cattive condizioni di salute, sono stati riportati a casa in seguito a controlli di sorveglianza: lo ha dichiarato il procuratore generale russo I ...Le indagini dei militari in collaborazione dei Carabinieri della sezione fonica, audio-video e informatica del Ris di Roma ...