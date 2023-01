Problemi ai riscaldamenti nelle scuole | il comune di Avellino corre ai ripari

(Di martedì 31 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoRispetto alle notizie apparse su alcuni organi di stampa, in relazione al malfunzionamento degli impianti di riscaldamento“Cocchia”e “Rodari”, l’assessore all’Istruzione deldi, Giuseppe Giacobbe, dopo gli idonei sopralluoghi, chiarisce che l’amministrazione e i suoi tecnici sono prontamente intervenuti ed hanno risolto i. Il malfunzionamento dell’impianto alla scuola “Cocchia”, che ha interessato 5 classi sull’intero plesso, è stato causato da un fenomeno di depotenziamento di alcuni caloriferi e non a guasti alla caldaia. L’amministrazione si è mossa ad horas e il problema è stato risolto questa mattina. Rispetto al problema alla scuola dell’infanzia “G. Rodari”, invece, per favorire l’innalzamento delle temperature, è stato ...

Rispetto al problema alla scuola dell'infanzia "G. Rodari", invece, per favorire l'innalzamento delle temperature, è stato deciso di lasciare i riscaldamenti in funzione 24 ore su 24.