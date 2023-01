Privacy - Le associazioni automotive all' Europa | Serve una legislazione urgente sui dati dei veicoli

Leggi su quattroruote

(Di martedì 31 gennaio 2023) Unaeuropea che regoli l'accesso aiprodotti dai: è quanto chiede un gruppo di diecicontinentali del settorealla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e al collegio dei Commissari europei. La letter aè firmata, tra gli altri, dall'Aci, dall'Aniasa (rappresentante dele società di noleggio) e dalla Fia: quest'ultima è pure autrice pure della campagna My car, my data che mira a sancire alcuni principi fondamentali a tutela dei consumatori, come la libertà di scelta, protezione e sicurezza dei. Informazioni sensibili. A questo proposito, sottolineano lefirmatarie della lettera alla Commissione, è fondamentale ricordare come ideinon ...