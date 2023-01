(Di martedì 31 gennaio 2023)(3-4-2-1): Boffelli; Barba, D’Avino, Obaretin; Marchisano (75’ Pesce), Alastuey, Boni, Acampa (88’ Giannini); Spavone, Sahli; Rossi (63’ Koffi). All. Frustalupi.A disposizione: Turi; Lettera, Hysaj, Mutanda Kasonbgo, Marranzino, Koffi, Russo, Lamine.(4-4-2): Stubljar; Boli, Marianucci, Guarino, Angori; Barsi (85’ Tropea), Degli Innocenti (73’ Renzi), Ignacchiti, Fini (85’ Vallarelli); Ekong (92’ Seck), Nabian (85’ Magazzù). All. Buscè.A disposizione: Fantoni, Seghetti; Indragoli, Stassin, Botrini, Kaczmarski, El Biache, Dragoner. ARBITRO: Valerio Pezzopane di L’Aquila (Chiavaroli/Bracaccini)MARCATORI: 51’ Nabian, 80’ Pesce AMMONITI: Kaczmarski, Obaretin, Nabian, Sahli Finisce 1-1 traedall’Arena di Cercola. E’ il terzo risultato utile consecutivo per gli azzurri di mister Buscè dopo il ...

Solitamente può arrivare fino in, la conferma. Adesso la palla passa a Luciano Spalletti , come racconta l'edizione oggi in edicola di Repubblica: Le parole di Spalletti sul futuro ...... amatissimo ex attaccante del Lecce, adesso vice allenatore della squadra1 allenata da ... "Sulla carta dovevamo perdere contro il, con Lazio e non è successo; è una squadra molto ...

Napoli-Empoli Primavera DIRETTA: seguila LIVE CalcioNapoli24

RILEGGI LIVE - Primavera, Napoli-Empoli 1-1 (50' Bucancil, 80' Pesce): un punto per gli azzurrini Tutto Napoli

PRIMAVERA | Napoli - Empoli finisce in parità - Un buon punto per la classifica degli azzurri - PianetaEmpoli PianetaEmpoli.it

Primavera, Napoli-Empoli: 1-1, spettacolare gol di Pesce AreaNapoli.it

Primavera, il Napoli pareggia con l’Empoli: Pesce risponde a Bucalcil CalcioNapoli1926.it

Assunzioni Poste Italiane: le offerte lavoro per postini per la nuova stagione. Questa figura dovrà occuparsi del recapito di pacchi.Il Napoli ha trovato l'intesa totale per la cessione in prestito di uno dei suoi gioiellini che cambia squadra a metà stagione ...