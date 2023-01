Primavera 2 Reggina – Salernitana 1 – 2 | Il tabellino

(Di martedì 31 gennaio 2023)1 – 2 Reti: 8’ st, 36’ st Marsili (S), 16’ st Crisafi (R).: Lagonigro, Nardo, Saba (22’ st Malara), Serra, Paura, Magrì (38’ st Antoci), Farcomeni, Perrotta (22’ st Magliano), Crisafi, Perri, Palumbo (33’ st Passarelli). All. Francesco Ferraro A disposizione: Zampaglione, Latella, Maressa, Monteleone, Polimeni, Romeo, Girasole.: Sorrentino, Sangare (33’ st Legnante), Perrone, Iervolino, Del Mastro (19’ st Siena), Jurczak, Serafini, Nicoletti (33’ st Mastrocinque), Marsili (42’ st Celia), Saponara, Zerrillo (1’ st Garofalo). All. Andrea Bovo A disposizione: Allocca, Birra, Fusco, Grasso, Guerra, Perulli, Segato. Arbitro: Valerio Vogliacco (sez. Bari). Assistenti: Marco Belsanti (sez. Bari) – Alessandro Parisi (sez. Bari). Ammoniti: Saba, Crisafi (R). Perrone, Del Mastro, ...

Crotone - Monopoli 2 - 4 Imolese - Virtus Entella 1 - 2 Lazio - Ascoli 1 - 1 Perugia - Pisa 4 - 0 Pescara - Viterbese 2 - 1 Spezia - Ternana 3 - 0

REGOLAMENTO - Al termine della regular season del Campionato Primavera 2, la prima classificata di ogni girone, per un totale di due squadre, acquisisce direttamente il titolo sportivo per richiedere ...Cala il sipario sul weekend delle formazioni giovanili amaranto impegnate nei rispettivi campionati. Domenica da incorniciare e en plein di punti per Under 17, U16 e U15, uscite tutte vittoriose dalle ...