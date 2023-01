Prezzi carburanti | ribassi per benzina e diesel

(Di martedì 31 gennaio 2023) (Adnkronos) –, si segnalano riduzioni per. Secondo ribasso consecutivo per le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati, nuovianche sui listini deiconsigliati. Ferme le medie nazionali deipraticati alla pompa, fatta eccezione per una limatura sulle medie deidelle compagnie in “fai da te”. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha ridotto di due centesimi al litro iconsigliati die gasolio. Per Q8 registriamo un ribasso di un cent/litro su entrambi i prodotti. Per Tamoil -2 cent sul gasolio. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatorio ...

... ascoltato in audizione dalla Commissione Attività produttive della Camera circa la trasparenza deideialla luce del decreto entrato in vigore da metà gennaio. Dopo le direttive ..."Idell'energia dovrebbero rimbalzare per l'aumento dei prodotti petroliferi, in parte dovuto alla fine degli sconti sui, e quello, controllato, deidel gas", sottolinea l'...

Prezzo carburanti, quasi 1.000 violazioni in gennaio: il 40% dei controlli Corriere della Sera

Benzina, il governo pronto alla retromarcia: cosa succede questa settimana Today.it

Caro carburanti, Gdf: a gennaio 2.500 controlli. Rilevate 989 violazioni HDmotori

Decreto trasparenza prezzi carburante, a gennaio 989 distributori multati Corriere dello Sport

(Teleborsa) - "Nel solo mese di gennaio sono stati eseguiti 2.518 interventi, contestando 989 violazioni alla disciplina prezzi, di cui 341 per mancata esposizione e/o difformità dei prezzi praticati ...La Guardia di Finanza ha effettuato 2.500 controlli in tutta Italia: la maggior parte delle sanzioni sono state per omessa comunicazione al Ministero ...