Premio milionario per perdere lo scudetto | De Laurentiis | la telefonata-choc | Video

(Di martedì 31 gennaio 2023) Aurelio Desi è tolto un macigno dalle scarpe. Lo ha fatto tra il serio e il faceto, con l'occasione perfetta che gli è stata offerta dalladi un tifoso. Il presidente del Napoli era stato contestato in estate per quello che sembrava uno smantellamento, viste le partenze di Mertens, Insigne, Koulibaly e Fabian Ruiz. Invece gli azzurri hanno aperto un nuovo ciclo stratosferico, che li sta portando a dominare la Serie A. Il Napoli ha mezzoin tasca, alla luce dei distacchi da record dopo sole 20 giornate di campionato. Nell'audio dellasi sente il tifoso chiedere a Dese questo è davvero l'anno buono per lo. “No, non lo vinciamo - ha risposto - perché adesso metto una tutti i giocatori di 100 ...

Oggi, per chi indovina il sei vincente ilè di circa 358 milioni di euro, una somma di ... esclamò lo stesso sindaco, lanciando quindi al neouna richiesta ben precisa. Anche in quel ...La vincita massima si ottiene indovinando i 5+2 numeri che danno accesso al jackpot. Ci sono dodici categorie di vincita inferiori. E la probabilità di vincere almeno unè di 1 su ...

Lotteria Italia 2022, a Bologna il primo premio di 5 milioni di euro. Ecco i cinque biglietti d’oro Il Sole 24 ORE

Lotteria Italia, colpo da 50mila euro: il biglietto venduto in provincia di Ancona AnconaToday

Lotteria Italia 2022 2023: i biglietti vincenti dei premi di terza categoria estratti oggi 6 gennaio 2023 Today.it

Michel Dattani vince il 'derby' portoghese con Pedro Neves e trionfa ... GiocoNews.it

Million Day 30 gennaio 2023, numeri vincenti di lunedì Canale Dieci

Dieci euro in cambio di due milioni di euro. Da qualche giorno a Rubiera, provincia di Reggio Emilia, è caccia al fortunato vincitore di un Gratta e vinci milionario, che ha comprato il ...Mateos, Davies e Haxton, super deal milionario in three way nel PokerStars Caribbean Adventure 2023 $100,000 Super High Roller coi tre super pro che hanno continuato a giocare per il trofeo, con Ike ...