Prada torna con il nono drop della collezione Timecapsule

Leggi su gqitalia

(Di martedì 31 gennaio 2023)ha annunciato il lancio delin edizione limitata, previsto per il 2 febbraio, al qualead abbinare un NFT esclusivamente dedicato. Il capo in questione è una bowling shirt, seconda dei tre modelli realizzati con le stampe tratte dall’archivio degli anni Settanta del fotografo Enzo Ragazzini. Questa camicia rinominata “Interferenza Ottica Art Print by Enzo Ragazzini 1975” è appunto decorata con un disegno creato da Ragazzini nel 1975 proprio con la tecnica dell’interferenza ottica, che inizialmente prevedeva l'uso di dispositivi meccanici di sua invenzione, cioè il “piano rotante” per i motivi circolari e il “tamburo rotante” per quelli orizzontali. Questo processo meccanico è stato poi sostituito da una versione ...