Potenziare | non emulare Il futuro di ChatGPT secondo Finocchi Luiss

(Di martedì 31 gennaio 2023) È sulla bocca di tutti, e giustamente, la versione rilasciata a novembre scorso di, l’Intelligenza artificiale conversazionale che con le sue capacità imitative è in grado di “rubare” lo stile di grandi scrittori, produrre testi quasi indistinguibili da quelli nati dalla mente umana, ma anche esercitarsi nella programmazione.la professoressa Irene, direttrice del corso di laurea Triennalein “Management and computer Science” (per cui ci si può candidare fino all’8 febbraio), queste immense potenzialità potrebbero essere usate diversamente con una “visione più costruttiva:più cheil comportamento umano”, spiega in una conversazione con Formiche.net, superando il paradigma di Alan Turing raccontato anche nel film “The imitation ...