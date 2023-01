Portanova al Bari | i tifosi non ci stanno | ' Non lo vogliamo'

- Caos intorno a Manolo. Il centrocampista del Genoa , condannato lo scorso 6 dicembre a sei anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo nel 2021 (vittima una ragazza a Siena), ...Sono in ballo le seguenti operazioni:verso il, lo scambio Semper - Lasagna con l'Hellas Verona, e l'eventuale cessione di Czyborra. Si attende anche l'ufficializzazione di Haps e di ...

Il centrocampista del Genoa, condannato in primo grado a 6 anni per violenza sessuale di gruppo e vicino all'approdo in Puglia, ha scatenato l'ira social dei fan biancorossi ...