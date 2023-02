Pordenone | Sequals | cade elicottero | c’è una vittima

(Di martedì 31 gennaio 2023) Una persona ha perso la vita questa mattina, 31 gennaio 2023, a seguito delle ferite riportate a causa di un incidente aereo verificatosi a. Dopo la chiamata al Nue112 da parte di una persona che ha visto roteare in maniera anomala uncivile, per poi scomparire dall’orizzonte, è scattata la macchina dei soccorsi. Gli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria hanno inviato sul posto immediatamente l’equipaggio di un’ambulanza, l’elisoccorso e hanno attivato i vigili del fuoco e le forze dell’ordine (carabinieri). . L'articolo proviene da Udine20.

La Procura della Repubblica diha aperto un fascicolo d'indagine, contro ignoti, per omicidio colposo e per altre ipotesi ...ieri con il proprio elicottero monoposto a Solimbergo di, ...Sarà indagine a chiarire cosa è successo nel tragico incidente in elicottero a, costato la vita a Igor Schiocchet , imprenditore 45enne di Belluno. La procura diha infatti aperto ...

Sequals (Pordenone), precipita un elicottero: morto il pilota TGCOM

Pordenone, elicottero cade a Sequals: morto il pilota Adnkronos

Pordenone, cade elicottero: un morto - LaPresse LAPRESSE

Sequals. Elicottero precipita sul greto del Meduna: morto il pilota, l'imprenditore di Belluno Igor Schiocchet ilgazzettino.it

Sequals, elicottero caduto sul greto del Meduna: aperta doppia inchiesta ilgazzettino.it

Sarà indagine a chiarire cosa è successo nel tragico incidente in elicottero a Sequals, costato la vita a Igor Schiocchet, imprenditore 45enne di Belluno. La procura di Pordenone ha infatti aperto un ...PORDENONE - La Procura della Repubblica di Pordenone ha aperto un fascicolo di indagine, contro ignoti, per omicidio colposo, e per altre ipotesi di reato minori, collegate a quella principale, ...