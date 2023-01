Polifenoli | un concentrato di sostanze antiossidanti

Leggi su dilei

(Di martedì 31 gennaio 2023) Cosa sono Tra lebioattive in grado di esercitare un’azione positiva per la salute dell’uomo, già a partire dagli anni ‘90 anni l’interesse verso ipresenti negli alimenti di origine vegetale ha mostrato un aumento di tendenza. Nel mondo vegetale questecontribuiscono alla resistenza della pianta nei confronti di microrganismi e insetti. È noto infatti che frutta e vegetali necessitano di una molteplicità di composti per preservare la loro integrità dovuta alla continua esposizione agli agenti atmosferici, compresi i raggi UV e le alte temperature. Questi fattori stimolano la sintesi di composti protettivi come le antocianine e, proprio per la particolare combinazione di calore e luce, ne sono ad esempio particolarmente ricchi vegetali e frutta tipici dell’area mediterranea. Inoltre, sono responsabili ...