Pochi dubbi sui prezzi del Samsung Galaxy S23 in uscita in Italia

Leggi su optimagazine

(Di martedì 31 gennaio 2023) Ci stiamo avvicinando a grandi passi alla presentazione ufficiale dei nuoviS23 e, tra uno e l’altro sulla possibile scheda tecnica dei tre modelli che faranno parte di questa famiglia, occorre chiarire alcuni concetti anche suidi listino che verranno applicati in. Già, perché rispetto alle considerazioni fatte alcuni giorni fa a proposito del mercato tedesco, pare ci possa essere un leggerissimo rincaro in. Vediamo come stanno le cose, dunque, senza lasciare nulla al caso rispetto al report portato alla vostra attenzionegiorni fa. Le ultime indiscrezioni suidelS23 inin: cosa aspettarsi a ...