Pnrr | così le carenze amministrative dei Comuni del Sud mettono a rischio le opere “È emergenza | Draghi aveva i dati ma non ne ha tenuto conto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 31 gennaio 2023) Dietro i ritardi nella messa a terra degli investimenti delnon c’è solo la generale debolezza di una pubblica amministrazione svuotata da un decennio di blocco del turnover e non rafforzata a sufficienza per il compito. La verasono le specifichedegli enti locali del Sud, dove si concentrano icon meno dipendenti in rapporto alla popolazione, mediamente più vecchi e con un minore livello di istruzione. Le situazioni più preoccupanti? Napoli, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Messina e Trapani, che dovranno gestire risorse importanti senza averne le competenze. È la fotografia che emerge da un rapporto dell’Università di Bari curato dal professor Gianfranco Viesti per Fondazione con il Sud. Che mette nel mirino il governo: “Sorprende molto e dispiace”, ...