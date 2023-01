Placenta fundica | cosa significa quando la placenta è in fondo all’utero

Leggi su gravidanzaonline

(Di martedì 31 gennaio 2023) Perché una gravidanza possa iniziare, proseguire e concludersi è indispensabile che lasvolga pienamente le sue funzioni. Parliamo infatti di un vero e proprio organo temporaneo (si forma dopo circa una settimana dal concepimento e viene espulsa al termine del parto) che si occupa di fornire al feto i nutrimenti e l’ossigeno, rimuovere le sostanze tossiche, produrre gli ormoni necessari per la crescita e proteggere il bambino anche con un’importante azione di difesa immunitaria. La formazione di questo importantissimo organo non è sempre la stessa e dipende sostanzialmente dal punto in cui l’embrione aderisce e poi entra nell’endometrio (impianto). La, quindi, può assumere diverse posizioni e la sua collocazione può rappresentare un importante indicatore per gli esiti avversi della ...