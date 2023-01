Leggi anche >fugge al padrone ebimbo di due anni in braccio alla mamma: feriti entrambi Scappato dalla recinzione Secondo quanto ricostruito finora, il cane è riuscito a scappare ...RAVENNA - Un bimbo di 10 anni è stato azzannato da un caneoggi nel canile comune di Ravenna. E' successo attorno alle 15. Il bambino era con la madre quando, per cause da chiarire, è stato aggredito dal molosso che lo ha morso in diverse parti del ...

Pitbull azzanna a un braccio un ragazzino al canile municipale di ... ravennanotizie.it

Pitbull azzanna bimbo di 10 anni al canile municipale di Ravenna: voleva adottare un cucciolo leggo.it

Ravenna, pitbull esce dal recinto del canile e azzanna bimbo di 10 ... Fanpage.it

Ravenna, pitbull azzanna un bimbo di 10 anni al canile municipale La Repubblica

Un pitbull azzanna e uccide un barboncino, panico alla stazione Termini di Roma AGI - Agenzia Italia

Un bambino di 10 anni è stato azzannato da un pitbull nel pomeriggio di oggi, martedì 31 gennaio, all'interno del canile municipale di Ravenna. Il fatto è avvenuto ...Un bambino di 10 anni è stato azzannato da un pitbull nel pomeriggio di oggi, martedì 31 gennaio, all'interno del canile municipale di Ravenna. Il fatto è avvenuto poco prima delle 15 e sul posto sono ...