(Di martedì 31 gennaio 2023) Tre giornate lavorative in meno - Il quarto trimestre del, secondo l', 'ha avuto tre giornate lavorative in meno rispetto al trimestre precedente e due giornate lavorative in meno rispetto ...

ITALIA 2022, I GRAFICI I grafici dell'andamento delitaliano (tendenziale e congiunturale) negli ultimi anni fino al querto trimestre 2022 (fonte comunicato stampa):ITALIA, IL DATO ...La variazione congiunturale, precisa l', e' la sintesi di una diminuzione del valore aggiunto sia nel comparto dell'agricoltura, silvicoltura e pesca, sia in quello dell'industria, mentre i servizi registrano una crescita. Dal lato ...

Pil: Istat, inverte rotta nel quarto trimestre,cala a -0,1% Agenzia ANSA

Pil: Istat stima -0,1% IV trimestre e +1,7% annuo, nel 2022 al 3,9% (RCO) - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Istat, Pil in calo dello 0,1% nel quarto trimestre, ma va meglio delle attese. Si allontana lo spettro recess… la Repubblica

Pil: Istat, crescita acquisita per il 2023 allo 0,4% - PMI Agenzia ANSA

Pil, Istat: crescita del 2022 al 3,9%, oltre le stime del governo TGCOM

(Teleborsa) - L'Istat ha comunicato che nel quarto trimestre del 2022 il prodotto interno lordo (PIL), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2015, corretto per gli effetti di ...La crescita acquisita per il 2023, quella che - in base alla spinta del 2022 - si otterrebbe se tutti i trimestri di quest'anno registrassero una variazione nulla del Pil, è dello 0,4%. (ANSA) ...