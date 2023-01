Pil | Istat | +3 | 9% nel 2022 | crescita acquisita per 2023 a +0 | 4%

(Di martedì 31 gennaio 2023) L'economia italiana è cresciuta più del previsto. Nelil Pil corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato è aumentato del 3,9% rispetto al 2021. E' la stima preliminare dell'...

Nel quarto trimestre del 2022 ilitaliano, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è diminuito dello 0,1% ... E' la stima preliminare fornita dall'. Si tratta di un'...1 /10pro capite Regioni

Pil: Istat, inverte rotta nel quarto trimestre, cala a -0,1% (2) - PMI Agenzia ANSA

Pil: Istat, crescita acquisita per il 2023 allo 0,4% - PMI Agenzia ANSA

Pil: Istat, inverte rotta nel quarto trimestre,cala a -0,1% - Ultima Ora Agenzia ANSA

Pil, Istat: crescita del 2022 al 3,9%, oltre le stime del governo TGCOM

Pil: Istat, inverte rotta nel quarto trimestre,cala a -0,1% Agenzia ANSA

La crescita acquisita per il 2023, quella che - in base alla spinta del 2022 - si otterrebbe se tutti i trimestri di quest'anno registrassero una variazione nulla del Pil, è dello 0,4%. (ANSA) ...Roma, 31 gen. (LaPresse) - "Nel corso del 2022 il Pil, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato del 3,9% rispetto al 2021". Lo ...