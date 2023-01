Pierluigi Diaco | ramanzina in diretta | “Umiliazione inutile” Scoppia il caso

Leggi su dilei

(Di martedì 31 gennaio 2023)si è reso protagonista di un momento televisivo molto discutibile, rimproverando indurante la trasmissione BellaMa’ su Rai 2 una signora del pubblico. Lo show messo in piedi dal presentatore per una frase da niente ha suscitato l’indignazione dei telespettatori che hanno bollato l’accaduto come “un’e violenta”. “Che palle che siete”:reagisce I fatti sono questi.sta lo show BellaMa’, lo show pomeridiano di Rai2 che sulla scia di Boomerissima mette a confronto la generazione Z coi cosiddetti boomer. La signora Raffaella, in studio tra i boomer, si permette di dire “Che palle che siete”. Tanto basta per far scattare il conduttore che inscena un rimprovero ...