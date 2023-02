Phoebe Dynevor conferma l’addio a Bridgerton | “Non ci sarò nella terza stagione”

Come annunciato in esclusiva daa Screen Rant, Daphne Bridgerton non sarà presente nei nuovi episodinon sarà presente nella terza stagione di Bridgerton . Screen Rant ha intervistato l'attrice ...- Pubblicità - In vista dell'attesissimo ritorno di Bridgerton - Stagione 3 , la veterana della serieha ufficialmente confermato che non riprenderà il ruolo di Daphne nella prossima terza stagione di Netflix . L'attrice inglese ha interpretato per la prima volta Daphne durante la prima ...

Bridgerton 3, bruttissima notizia per i fan della serie tv: l'amata protagonista non farà parte della terza stagione.Stiamo parlando di Daphne Bridgerton, interpretata da Phoebe Dynevor. E’ stata l’attrice stessa – ospite del Sundance Film Festival – a rivelare che non sarà presente nella terza attesissima stagione: ...