Pfizer | ricavi record sopra i 100 miliardi nel 2022

Per l'anno in corsoprevede invececompresi tra 67 e 71 miliardi di dollari (tra 61,86 e 65,55 mld euro) e un utile per azione tra 3,25 e 3,45 dollari (fra 3 e 3,19 euro). A segnare il ...dei prodotti anti - Covid dovrebbero riprendere a salire nel 2024 dopo un minimo nel 2023 legato al fatto che gli Stati hanno già molte scorte a disposizione, assicura. Non si può ...

Pfizer, ricavi 2022 da record: oltre quota 100 miliardi di dollari TGCOM

Pfizer, ricavi e utili volano nel 2022. Ma con la fine della pandemia le stime per il 2023 deludono il mercato Il Fatto Quotidiano

Pfizer: ricavi 2022 record oltre 100 miliardi dollari Agenzia ANSA

Pfizer, record ricavi nel 2022: "Oltre 100 miliardi di dollari" Adnkronos

Pfizer: ricavi 2022 record oltre 100 miliardi dollari - Ultima Ora Agenzia ANSA

I ricavi dei prodotti anti-Covid dovrebbero riprendere a salire nel 2024 dopo un minimo nel 2023 legato al fatto che gli Stati hanno già molte scorte a disposizione, assicura Pfizer. Non si può dire ...Vendite e utile alle stelle nel 2022 per Pfizer, che prevede invece di chiudere il 2023 a passo di gambero, soprattutto sul fronte dei vaccini. Il colosso ...